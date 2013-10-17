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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02
joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13
antey718 написав: joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
Ну значит не за кредитные
Небойсь недавно пополняли кредитку, и на +1 коп переборщили
Ждите проводки по счету
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:20
joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
joik, запрос в работе
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:31
Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно
Я что-то сделал не так?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:37
Alfa_Bank написав: joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
joik, запрос в работе
joik, ответила в ЛС
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:39
Vorlon написав:
Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно
Я что-то сделал не так?
Vorlon, смотрю
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:48
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
joik, запрос в работе
joik, ответила в ЛС
Прочитал, вопрос снят, большое спасибо, за мгновенную реакцию!!!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:02
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно
Я что-то сделал не так?
Vorlon, смотрю
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:05
МАБ надзвичайно тупить. У всіх так?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:23
Vorlon написав:
оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно
поясните в каких случаях будет токенизированая оплата
только с телефона /часов/ браслета на pos в магазине ,
или gpay для интернет учитывается? , что еще может быть токенизировано?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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