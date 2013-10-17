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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9159916091619162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02

  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.


Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13

  antey718 написав:
  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.


Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.

Ну значит не за кредитные
Небойсь недавно пополняли кредитку, и на +1 коп переборщили
Ждите проводки по счету
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:20

  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.

joik, запрос в работе
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:31

Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно :(

Я что-то сделал не так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:37

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.

joik, запрос в работе

joik, ответила в ЛС :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:39

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно :(

Я что-то сделал не так?

Vorlon, смотрю
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:48

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.

joik, запрос в работе

joik, ответила в ЛС :)


Прочитал, вопрос снят, большое спасибо, за мгновенную реакцию!!!
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:02

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно :(

Я что-то сделал не так?

Vorlon, смотрю

Vorlon, ответила в ЛС :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:05

Re: Альфа-Банк

МАБ надзвичайно тупить. У всіх так?
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:23

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно

поясните в каких случаях будет токенизированая оплата
только с телефона /часов/ браслета на pos в магазине ,
или gpay для интернет учитывается? , что еще может быть токенизировано?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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