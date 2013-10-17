Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:10
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно
Я что-то сделал не так?
Vorlon, смотрю
Vorlon, ответила в ЛС
Вітаю!
Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі?
https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html
Змінилися умови участі карток у програмі Mastercard Більше: щоб ваша картка могла взяти участь у програмі, банк має її попередньо зареєструвати. Наразі, схоже, що банк, який випустив вашу картку, ще її не реєстрував. Будь ласка зверніться до свого банку, щоб дізнатися деталі. Ознайомитись з переліком банків, що підтвердили участь у програмі, можна за посиланням
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:39
упорно не хоче. Я теж чекаю(
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:43
Alfa_Bank, після оновлення мобайла поруч з пакетною карткою вивалюютьсі дві кнопки "оформити" і "отримати". Нову картку і кредит готівкою. Як їх прибрати?
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Кочевник
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:07
Кочевник
, нажаль такої можливості немає
Alfa_Bank
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:08
*censored*, я так не хотів оновлюватися. Спартаки наприкінець нагадили й тут.
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Кочевник
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З нами з: 16.02.17
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