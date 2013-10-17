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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9160916191629163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:10

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно :(

Я что-то сделал не так?

Vorlon, смотрю

Vorlon, ответила в ЛС :)

Вітаю!

Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі? https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Змінилися умови участі карток у програмі Mastercard Більше: щоб ваша картка могла взяти участь у програмі, банк має її попередньо зареєструвати. Наразі, схоже, що банк, який випустив вашу картку, ще її не реєстрував. Будь ласка зверніться до свого банку, щоб дізнатися деталі. Ознайомитись з переліком банків, що підтвердили участь у програмі, можна за посиланням
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:39

  kreuz написав:Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі? https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

упорно не хоче. Я теж чекаю(
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:43

Alfa_Bank, після оновлення мобайла поруч з пакетною карткою вивалюютьсі дві кнопки "оформити" і "отримати". Нову картку і кредит готівкою. Як їх прибрати?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:07

Кочевник, нажаль такої можливості немає :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:08

Re: Альфа-Банк

*censored*, я так не хотів оновлюватися. Спартаки наприкінець нагадили й тут.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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