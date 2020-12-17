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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9160916191629163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:10

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Только что оплатил картой RED покупку в интернете через GPay - кэшбека 0,5% орехами за использование токена не видно :(

Я что-то сделал не так?

Vorlon, смотрю

Vorlon, ответила в ЛС :)

Вітаю!

Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі? https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Змінилися умови участі карток у програмі Mastercard Більше: щоб ваша картка могла взяти участь у програмі, банк має її попередньо зареєструвати. Наразі, схоже, що банк, який випустив вашу картку, ще її не реєстрував. Будь ласка зверніться до свого банку, щоб дізнатися деталі. Ознайомитись з переліком банків, що підтвердили участь у програмі, можна за посиланням
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:39

  kreuz написав:Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі? https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

упорно не хоче. Я теж чекаю(
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:43

Alfa_Bank, після оновлення мобайла поруч з пакетною карткою вивалюютьсі дві кнопки "оформити" і "отримати". Нову картку і кредит готівкою. Як їх прибрати?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:07

Кочевник, нажаль такої можливості немає :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:08

Re: Альфа-Банк

*censored*, я так не хотів оновлюватися. Спартаки наприкінець нагадили й тут.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:50

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?

А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных...
По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...

Добрый день. В Сенсе переведите ползунок Push-уведомления в активный режим. Затем по каждой карте перейдите на смс, а потом обратно на пуш через 5 минут. О результате отпишитесь.

Поздно увидел - уже в старом мобайле пуши заработали. А в сенсе - это еще тот квест чтобы попасть в меню СМС/пуш карты и так по 6 картам сделать... - пока не готов морально.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:12

  Ромасик написав:
  kreuz написав:Скажіть, Альфа не приймає і не прийматиме участі у цій програмі? https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

упорно не хоче. Я теж чекаю(

А расскажите, что там ловить? Кроме скидки 3 гривны на ОККО (а по факту - от 50 копеек до гривны, ибо 2-2,5 гривны можно легко получить и так, а если заморочиться, то и больше)?
Я, например, так и не нашёл пока. Баллов уже полсотни насобиралось.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:17

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Кроме скидки 3 гривны на ОККО (а по факту - от 50 копеек до гривны, ибо 2-2,5 гривны можно легко получить и так, а если заморочиться, то и больше)?


Мені і так 3-3,5 регулярно дають, а в листопаді двічі по 5 грн пропонували всім по 2*3 дні (д.холостяка, чорна п'ятниця).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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