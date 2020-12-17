Змінилися умови участі карток у програмі Mastercard Більше: щоб ваша картка могла взяти участь у програмі, банк має її попередньо зареєструвати. Наразі, схоже, що банк, який випустив вашу картку, ще її не реєстрував. Будь ласка зверніться до свого банку, щоб дізнатися деталі. Ознайомитись з переліком банків, що підтвердили участь у програмі, можна за посиланням
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
ol_zy написав:Alfa_Bank Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?
А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных... По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...
Добрый день. В Сенсе переведите ползунок Push-уведомления в активный режим. Затем по каждой карте перейдите на смс, а потом обратно на пуш через 5 минут. О результате отпишитесь.
Поздно увидел - уже в старом мобайле пуши заработали. А в сенсе - это еще тот квест чтобы попасть в меню СМС/пуш карты и так по 6 картам сделать... - пока не готов морально.
А расскажите, что там ловить? Кроме скидки 3 гривны на ОККО (а по факту - от 50 копеек до гривны, ибо 2-2,5 гривны можно легко получить и так, а если заморочиться, то и больше)? Я, например, так и не нашёл пока. Баллов уже полсотни насобиралось.
Сегодня получал в отделении банка карты пакета White, и дополнительно получил "в подарок от банка ко дню клиента" кредитную карту Выгода (которую не заказывал). Сотрудницы банка сказали, что если я решу ее не использовать, то могу просто не активировать, а в следующем месяце закрыть.
Я уже решил ее не использовать, могу я закрыть карту, не дожидаясь следующего месяца? Не нашел опции закрытия карты ни веб-банкинге, ни в мобильном приложении. Или, может, для закрытия карты необходимо снова посетить отделение?
M-Audio написав:А расскажите, что там ловить? Кроме скидки 3 гривны на ОККО (а по факту - от 50 копеек до гривны, ибо 2-2,5 гривны можно легко получить и так, а если заморочиться, то и больше)? Я, например, так и не нашёл пока. Баллов уже полсотни насобиралось.
ну он олів'є можна посмакувати від Діми Борисова а так-то я все спустив на мі бенд НФС, але не виграв(( В Алки уже 100500 балів назбиралося...