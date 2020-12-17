|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:12
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то согласно п.17 будут учитываться операции которые проводятся непосредственно клиентом (выдача через кассу, банкоматы, безналичный расчет). Поэтому такие операции в МАБе, как пополнение мобильного, оплата коммунальных и т.д. будут учитываться.
Очень признательна за разъяснение. Спасибо Вам за Вашу работу.
П.С. Сверила номера Постановлений. Последнее - №1098 от 11 ноября 2020 года (это изменения к Постановлению, упомянутому Вами)
С уважением
-
Oльga1
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 24.06.10
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:19
Небось опять свой сенс будут пиарить
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4961
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:26
DONALD написав: Alfa_Bank написав: DONALD написав:
Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать
Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию
Узнал почему пуши не приходят
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)
Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь.
Спасибо, конечно, но тут не с чем разбираться.
По пушам эмпирическим путём пришёл к тому, что нужно передвинуть ползунок "Send push instead of SMS". Включённого ползунка "Push notifications" оказалось недостаточно.
А по кодовому слову-это ж абсурд. Я на тот момент действительно не устанавливал его. Не менял лимиты,не пытался что-то снять или перевести, не узнавал какие-то номера карт или что-нибудь секретное. Был звонок с финансового номера телефона с вопросом почему приходят СМС, а не пуши? И в ответ на это клиенту блокируют доступ к справочной. Маразм? Полнейший. А, да. В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.
Если вы не установили кодовое слово, то вместо него ставят... вашу фамилию, если что пробуйте с такого код. слова.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6488
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18124
|2542559
|
Чет 17 гру, 2020 22:43
ruvex
|
|44831
|5487545
|
|
|261
|81715
|
|