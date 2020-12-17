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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9162916391649165>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:12

  Alfa_Bank написав:Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то согласно п.17 будут учитываться операции которые проводятся непосредственно клиентом (выдача через кассу, банкоматы, безналичный расчет). Поэтому такие операции в МАБе, как пополнение мобильного, оплата коммунальных и т.д. будут учитываться.

Alfa_Bank Очень признательна за разъяснение. Спасибо Вам за Вашу работу.
П.С. Сверила номера Постановлений. Последнее - №1098 от 11 ноября 2020 года (это изменения к Постановлению, упомянутому Вами)
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:19


Небось опять свой сенс будут пиарить
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:26

  DONALD написав:
  Alfa_Bank написав:
  DONALD написав:Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать :shock: Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию :shock: :shock: :shock:
Узнал почему пуши не приходят :roll:
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)

Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь.

Спасибо, конечно, но тут не с чем разбираться.
По пушам эмпирическим путём пришёл к тому, что нужно передвинуть ползунок "Send push instead of SMS". Включённого ползунка "Push notifications" оказалось недостаточно.
А по кодовому слову-это ж абсурд. Я на тот момент действительно не устанавливал его. Не менял лимиты,не пытался что-то снять или перевести, не узнавал какие-то номера карт или что-нибудь секретное. Был звонок с финансового номера телефона с вопросом почему приходят СМС, а не пуши? И в ответ на это клиенту блокируют доступ к справочной. Маразм? Полнейший. А, да. В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.

Если вы не установили кодовое слово, то вместо него ставят... вашу фамилию, если что пробуйте с такого код. слова.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:50

  vpchelko написав:Мда запрет на снимок экрана, инициализированный пользователем - считаю бредом, как и веянье на запрет записи телефонных разговоров на всяких ай-фонах и новых смартфонах.

САБЖ печалит и разочаровывает (де*** и маразм от яблока и ай-фонщиков).

В качестве изи лайф-хака брать 2ой смарт и фоткать... Но да дебелизм крепчает, надо маскимально усложнить жизнь пользователям ...

поставил стороннюю программу для скриншотов и скриншоты работают, не могу понять, зачем блокировать на сыром приложении и в случае проблем просить скриншоты, которые нельзя сделать...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 06:05

Re: Альфа-Банк

  Julio написав:Не нашел опции закрытия карты ни веб-банкинге, ни в мобильном приложении. Или, может, для закрытия карты необходимо снова посетить отделение?
В прошлом году сестра закрывала единственную пакетную карту и счёт через чат в мобильном приложении. Попробуйте ;)

ps Не люблю такое навязывание услуг :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:42

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:поставил стороннюю программу для скриншотов и скриншоты работают, не могу понять, зачем блокировать на сыром приложении и в случае проблем просить скриншоты, которые нельзя сделать...


Это сейчас модно всё запрещать.

У нас в проекте запретили называть основную ветку исходного кода словом "master"...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:30

Кредит Online

Alfa_Bank, в приложении возле карты Комфорт светится: одобрен кредит 75000 грн.
Есть 3 строки:
1) Ежемес. платеж - Х
2) Ставка - У
3) Ежемес комиссия - 0грн

Вопрос:
1) Есть ли какие-то скрытие платежи, комиссии за выдачу, страховки и прочие камушки?
2) Ежемесячный платеж - это вся сумма, которую надо будет ежемесячно платить?
3) Как быстро сумма зачислится на карту?
4) Выбрав 75тыс - именно эта сумма упадет на карту или за вычетом чего-то?
5) Возможно ли досрочное погашение, есть ли тут подводные камни? Спрашиваю потому что минимально возможный срок - 12 месяцев.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:18

Re: Альфа-Банк

Колеги, питання по страховкам:
- чи вмикають страховки при перевипуску кредитки за строком дії карти ?

- чи є страховки на кредитці Вигода ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:26

Re: Альфа-Банк

maxprofit,
1) так
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:26

Sergion, уточню и отпишусь
Alfa_Bank
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