DONALD написав:

Alfa_Bank написав: DONALD написав: Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.

Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.

Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию

Узнал почему пуши не приходят

Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга) Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказатьДа не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линиюУзнал почему пуши не приходятИскренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)

Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь. Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь.

Спасибо, конечно, но тут не с чем разбираться.По пушам эмпирическим путём пришёл к тому, что нужно передвинуть ползунок "Send push instead of SMS". Включённого ползунка "Push notifications" оказалось недостаточно.А по кодовому слову-это ж абсурд. Я на тот момент действительно не устанавливал его. Не менял лимиты,не пытался что-то снять или перевести, не узнавал какие-то номера карт или что-нибудь секретное. Был звонок с финансового номера телефона с вопросом почему приходят СМС, а не пуши? И в ответ на это клиенту блокируют доступ к справочной. Маразм? Полнейший. А, да. В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.