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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9162916391649165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:29

  maxprofit написав:- чи є страховки на кредитці Вигода ?

Так, є.
4. Страховий тариф на будь-який та кожен Період становить 0,1% від страхової суми зазначеної в п. 3 Заяви

В моєму випадку страхова сума = кредитний ліміт, 75 кгрн.
Julio
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Повідомлень: 213
З нами з: 12.10.16
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  #<1 ... 9162916391649165
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