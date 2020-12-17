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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:29
maxprofit написав:
- чи є страховки на кредитці Вигода ?
Так, є.
4. Страховий тариф на будь-який та кожен Період становить 0,1% від страхової суми зазначеної в п. 3 Заяви
В моєму випадку страхова сума = кредитний ліміт, 75 кгрн.
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Julio
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