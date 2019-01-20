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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9163916491659166>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:29

  maxprofit написав:- чи є страховки на кредитці Вигода ?

Так, є.
4. Страховий тариф на будь-який та кожен Період становить 0,1% від страхової суми зазначеної в п. 3 Заяви

В моєму випадку страхова сума = кредитний ліміт, 75 кгрн.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:14

По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:15

  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Чего вдруг?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:45

  Oльga1 написав:
  Alfa_Bank написав:Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то согласно п.17 будут учитываться операции которые проводятся непосредственно клиентом (выдача через кассу, банкоматы, безналичный расчет). Поэтому такие операции в МАБе, как пополнение мобильного, оплата коммунальных и т.д. будут учитываться.

Alfa_Bank Очень признательна за разъяснение. Спасибо Вам за Вашу работу.
П.С. Сверила номера Постановлений. Последнее - №1098 от 11 ноября 2020 года (это изменения к Постановлению, упомянутому Вами)

В Ощадбанке другого мнения, правда относительно внутренне-перемещенных лиц (но в п. 17 Постановы они отдельно не выделяются)
«Считаются ли для «Ощадбанка» проведением расходных операций лично получателем случаи, когда я на компьютере, через свой личный кабинет в «Ощад24/7» с карты ЭПУ пополняю счет на своем мобильном телефоне или перевожу пенсионные деньги на другие карты «Ощадбанка» и на карты других банков?», — задал вопрос мужчина.

«Рекомендуем проводить снятие наличных через кассу банка хотя бы один раз на протяжении года на сумму больше 100 гривен, а также другие операции, которые будут свидетельствовать об использовании средств на вашем счете (перевод средств, пополнение мобильного, оплата услуг и т.д.)», — ответили в «Ощадбанке».

При этом в банке уточнили, что перевод с карты на карту и пополнение мобильного не являются операциями снятия наличных.

https://cxid.info/154716_chto-delat-pen ... fonda.html
Victor37
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:59

  rollo написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Чего вдруг?

Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:11

  MASolomko написав:
  Julio написав:Не нашел опции закрытия карты ни веб-банкинге, ни в мобильном приложении. Или, может, для закрытия карты необходимо снова посетить отделение?
В прошлом году сестра закрывала единственную пакетную карту и счёт через чат в мобильном приложении. Попробуйте ;)

ps Не люблю такое навязывание услуг :/

Спасибо, так и поступил. Заявку зафиксировали, ответили, что счет заморожен и будет закрыт через 45 дней.
Благодаря инициативе банка потерял впустую около получаса времени, получил дополнительную запись в кредитную историю и +1 незавершенную в текущем году задачу. Вроде мелочи, а осадок остался.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:25

  Sergion написав:Alfa_Bank, в приложении возле карты Комфорт светится: одобрен кредит 75000 грн.
Есть 3 строки:
1) Ежемес. платеж - Х
2) Ставка - У
3) Ежемес комиссия - 0грн

Вопрос:
1) Есть ли какие-то скрытие платежи, комиссии за выдачу, страховки и прочие камушки?
2) Ежемесячный платеж - это вся сумма, которую надо будет ежемесячно платить?
3) Как быстро сумма зачислится на карту?
4) Выбрав 75 тыс - именно эта сумма упадет на карту или за вычетом чего-то?
5) Возможно ли досрочное погашение, есть ли тут подводные камни? Спрашиваю потому что минимально возможный срок - 12 месяцев.

Sergion, по вашим вопросам:
1. Предложение - вариант без страховки и без комиссии;
2. Платеж, который указан в приложении, включает все выплаты;
3. В течение нескольких минут;
4. На карту зачисляется вся сумма;
5. Возможно, нужно оплатить всю сумму задолженности до окончания текущего расчетного месяца.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:42

  mustbe написав:
Небось опять свой сенс будут пиарить

Постернак в каментах))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:52

Когда в выписке по карте в МАБ такая строка "xxxxxxxxxx Поповнення картки № [4102****xxxx] в т.ч. ком _0,00_ грн Альфа-Банка" - это каким образом мне пополнили карту? Где xxxxxxxxxx - это я так понимаю ИНН клиента Альфы?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:07

Re: Альфа-Банк

Vorlon, через терминал Привата.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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