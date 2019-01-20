Alfa_Bank написав:Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то согласно п.17 будут учитываться операции которые проводятся непосредственно клиентом (выдача через кассу, банкоматы, безналичный расчет). Поэтому такие операции в МАБе, как пополнение мобильного, оплата коммунальных и т.д. будут учитываться.
Alfa_Bank Очень признательна за разъяснение. Спасибо Вам за Вашу работу. П.С. Сверила номера Постановлений. Последнее - №1098 от 11 ноября 2020 года (это изменения к Постановлению, упомянутому Вами)
В Ощадбанке другого мнения, правда относительно внутренне-перемещенных лиц (но в п. 17 Постановы они отдельно не выделяются)
«Считаются ли для «Ощадбанка» проведением расходных операций лично получателем случаи, когда я на компьютере, через свой личный кабинет в «Ощад24/7» с карты ЭПУ пополняю счет на своем мобильном телефоне или перевожу пенсионные деньги на другие карты «Ощадбанка» и на карты других банков?», — задал вопрос мужчина.
«Рекомендуем проводить снятие наличных через кассу банка хотя бы один раз на протяжении года на сумму больше 100 гривен, а также другие операции, которые будут свидетельствовать об использовании средств на вашем счете (перевод средств, пополнение мобильного, оплата услуг и т.д.)», — ответили в «Ощадбанке».
При этом в банке уточнили, что перевод с карты на карту и пополнение мобильного не являются операциями снятия наличных.
Julio написав:Не нашел опции закрытия карты ни веб-банкинге, ни в мобильном приложении. Или, может, для закрытия карты необходимо снова посетить отделение?
В прошлом году сестра закрывала единственную пакетную карту и счёт через чат в мобильном приложении. Попробуйте
ps Не люблю такое навязывание услуг :/
Спасибо, так и поступил. Заявку зафиксировали, ответили, что счет заморожен и будет закрыт через 45 дней. Благодаря инициативе банка потерял впустую около получаса времени, получил дополнительную запись в кредитную историю и +1 незавершенную в текущем году задачу. Вроде мелочи, а осадок остался.
Sergion написав:Alfa_Bank, в приложении возле карты Комфорт светится: одобрен кредит 75000 грн. Есть 3 строки: 1) Ежемес. платеж - Х 2) Ставка - У 3) Ежемес комиссия - 0грн
Вопрос: 1) Есть ли какие-то скрытие платежи, комиссии за выдачу, страховки и прочие камушки? 2) Ежемесячный платеж - это вся сумма, которую надо будет ежемесячно платить? 3) Как быстро сумма зачислится на карту? 4) Выбрав 75 тыс - именно эта сумма упадет на карту или за вычетом чего-то? 5) Возможно ли досрочное погашение, есть ли тут подводные камни? Спрашиваю потому что минимально возможный срок - 12 месяцев.
Sergion, по вашим вопросам: 1. Предложение - вариант без страховки и без комиссии; 2. Платеж, который указан в приложении, включает все выплаты; 3. В течение нескольких минут; 4. На карту зачисляется вся сумма; 5. Возможно, нужно оплатить всю сумму задолженности до окончания текущего расчетного месяца.
mustbe написав: Небось опять свой сенс будут пиарить
Постернак в каментах))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Когда в выписке по карте в МАБ такая строка "xxxxxxxxxx Поповнення картки № [4102****xxxx] в т.ч. ком _0,00_ грн Альфа-Банка" - это каким образом мне пополнили карту? Где xxxxxxxxxx - это я так понимаю ИНН клиента Альфы?