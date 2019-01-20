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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:46
mustbe написав:
Небось опять свой сенс будут пиарить
Да, тут денег не пожалели, а на бесплатный короткий номер КЦ зажлобились
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Kalgan
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П'ят 18 гру, 2020 13:02
Порт
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