Да, тут денег не пожалели, а на бесплатный короткий номер КЦ зажлобились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:46
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41
Re: Альфа-Банк
Ну чо, де схвальні відгуки про мегавідосік?
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:07
Alfa_Bank Добрый день. После подтверждения рассрочки (по крайней мере мне так показалось) в мобайле строчка минимальный платеж ХХ грн сменился на минимальный платеж внесен, хотя я карту не пополнял. Это нормальная ситуация или что-то пошло не так ?
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