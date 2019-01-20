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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9163916491659166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:46

  mustbe написав:
Небось опять свой сенс будут пиарить

Да, тут денег не пожалели, а на бесплатный короткий номер КЦ зажлобились :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 564
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

Ну чо, де схвальні відгуки про мегавідосік?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:короткий номер КЦ зажлобились

А СоСобанка не зажлобилась.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35533
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:07

Alfa_Bank Добрый день. После подтверждения рассрочки (по крайней мере мне так показалось) в мобайле строчка минимальный платеж ХХ грн сменился на минимальный платеж внесен, хотя я карту не пополнял. Это нормальная ситуация или что-то пошло не так ?
Kalgan
 
Повідомлень: 564
З нами з: 02.01.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 9163916491659166
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