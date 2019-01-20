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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9164916591669167>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:46

  mustbe написав:
Небось опять свой сенс будут пиарить

Да, тут денег не пожалели, а на бесплатный короткий номер КЦ зажлобились :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

Ну чо, де схвальні відгуки про мегавідосік?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:короткий номер КЦ зажлобились

А СоСобанка не зажлобилась.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:07

Alfa_Bank Добрый день. После подтверждения рассрочки (по крайней мере мне так показалось) в мобайле строчка минимальный платеж ХХ грн сменился на минимальный платеж внесен, хотя я карту не пополнял. Это нормальная ситуация или что-то пошло не так ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:49

Kalgan, все верно, так и должно быть :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06

  Alfa_Bank написав:Kalgan, все верно, так и должно быть :)

Отлично :)
А можно пояснить, как это работает. Мин платеж касается прошлого РП, а рассрочка вроде будущего РП. А как это связано с внесением (без внесения) мин. платежа :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15

На яку карту можна Конект перевипустити? Де більший цімес?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35541
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15

АльфаБанк такой АльфаБанк))

Смотрю, появилась в старом приложении реклама AHUB - нового коворкинга от Альфы. Ну, думаю, дело хорошее и мне бы пригодилось. Перехожу по ссылке - а там только Львов. Ладно, но какие же расценки? Пишет что надо зайти в Телеграм бот AHUB'а. Перехожу, ввожу свои данные, выдаёт - "Щоб стати клієнтом AHUB вам необхідно оформити пакет послуг від Альфа Банку". Как оказалось там далеко не все карты подходят, старая Ультра не подходит например, нужен Black или Graphite.

Вопрос, зачем показывать клиентам рекламу недоступных для них функций?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24

  Adast написав:АльфаБанк такой АльфаБанк))

Смотрю, появилась в старом приложении реклама AHUB - нового коворкинга от Альфы. Ну, думаю, дело хорошее и мне бы пригодилось. Перехожу по ссылке - а там только Львов. Ладно, но какие же расценки? Пишет что надо зайти в Телеграм бот AHUB'а. Перехожу, ввожу свои данные, выдаёт - "Щоб стати клієнтом AHUB вам необхідно оформити пакет послуг від Альфа Банку". Как оказалось там далеко не все карты подходят, старая Ультра не подходит например, нужен Black или Graphite.

Вопрос, зачем показывать клиентам рекламу недоступных для них функций?

Может, ради любопыства перейдут на пакет подороже :mrgreen:
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:27

  Faceless написав:Может, ради любопыства перейдут на пакет подороже :mrgreen:

Ради такого дела и во Львов переехать не жалко :lol:
Adast
 
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