Да, тут денег не пожалели, а на бесплатный короткий номер КЦ зажлобились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:46
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41
Re: Альфа-Банк
Ну чо, де схвальні відгуки про мегавідосік?
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:07
Alfa_Bank Добрый день. После подтверждения рассрочки (по крайней мере мне так показалось) в мобайле строчка минимальный платеж ХХ грн сменился на минимальный платеж внесен, хотя я карту не пополнял. Это нормальная ситуация или что-то пошло не так ?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15
На яку карту можна Конект перевипустити? Де більший цімес?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15
АльфаБанк такой АльфаБанк))
Смотрю, появилась в старом приложении реклама AHUB - нового коворкинга от Альфы. Ну, думаю, дело хорошее и мне бы пригодилось. Перехожу по ссылке - а там только Львов. Ладно, но какие же расценки? Пишет что надо зайти в Телеграм бот AHUB'а. Перехожу, ввожу свои данные, выдаёт - "Щоб стати клієнтом AHUB вам необхідно оформити пакет послуг від Альфа Банку". Как оказалось там далеко не все карты подходят, старая Ультра не подходит например, нужен Black или Graphite.
Вопрос, зачем показывать клиентам рекламу недоступных для них функций?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24
Может, ради любопыства перейдут на пакет подороже
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:27
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