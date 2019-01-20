Кто не смотрел презентацию - советую посмотреть. Просто анекдот какой-то. Гора родила мышь. Алла запустила коворкинг. Не больше, не меньше. Просто коворкинг. А подают так, будто запустили человека к Марсу или изобрели лекарство от рака. Все этими коворкингами переболели лет 5 назад, а Алла таки узнала об этом новшестве.
ЗЫ. Ну хоть спасибо, что Горбунов, а не Моргенштерн.
ЗЗЫ. А в этом ахапе - правила социальной дистанции не действуют ? В закрытом помещении - все без масок, сплошные рукопожатия. Или они все по умолчанию - хорошие люди, а потому - заболеть никак не могут ?
Ждём новых "революционных проектов", типа фитнесс-зала или бассейна.