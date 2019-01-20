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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9164916591669167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:40

Кто не смотрел презентацию - советую посмотреть.
Просто анекдот какой-то. Гора родила мышь.
Алла запустила коворкинг. Не больше, не меньше. Просто коворкинг.
А подают так, будто запустили человека к Марсу или изобрели лекарство от рака.
Все этими коворкингами переболели лет 5 назад, а Алла таки узнала об этом новшестве.

ЗЫ. Ну хоть спасибо, что Горбунов, а не Моргенштерн.

ЗЗЫ. А в этом ахапе - правила социальной дистанции не действуют ?
В закрытом помещении - все без масок, сплошные рукопожатия.
Или они все по умолчанию - хорошие люди, а потому - заболеть никак не могут ?

Ждём новых "революционных проектов", типа фитнесс-зала или бассейна.

С Аллой - не соскучишься, это точно )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:40

Рассрочку продлевать нет в планах?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:42

Лучше бы сделали нормальный вывод кешбека, без танцев с прошлыми покупками
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:44

  mustbe написав:С Аллой - не соскучишься, это точно )
диверсификация доходов, что вы понимаете :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:49

А мне идея нравится, жаль только один город пока.
И не совсем понятно за счёт чего они планируют конкурировать с другими коворкингами?
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