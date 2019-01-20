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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12
Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:20
Vorlon написав:
У конкурентов до конца зимы, между прочим акция. Хотя условия там на месяц хуже конечно и сумма от 1000 гривен...
ПУМБ чи ще хтось?
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mlynok
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