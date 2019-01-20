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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9165916691679168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12

Re: Альфа-Банк

Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:20

  Vorlon написав:У конкурентов до конца зимы, между прочим акция. Хотя условия там на месяц хуже конечно и сумма от 1000 гривен...


ПУМБ чи ще хтось?
mlynok
 
Повідомлень: 223
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  #<1 ... 9165916691679168
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