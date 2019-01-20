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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9165916691679168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12

Re: Альфа-Банк

Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:20

  Vorlon написав:У конкурентов до конца зимы, между прочим акция. Хотя условия там на месяц хуже конечно и сумма от 1000 гривен...


ПУМБ чи ще хтось?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:17

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Просто анекдот какой-то. Гора родила мышь.

Да просто рекламный бюджет нужно было освоить к концу года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:19

mlynok
Он самый :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22

  Кочевник написав:Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.

Так может дело не в Алле а в банке-получателе? Я сегодня позже вашего из Аллы (в 18:14) отправил СЭП на Скунса - через час деньги были получены :roll:
Так что зря вы на Аллу батон крошите :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:53

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.

Так может дело не в Алле а в банке-получателе? Я сегодня позже вашего из Аллы (в 18:14) отправил СЭП на Скунса - через час деньги были получены :roll:
Так что зря вы на Аллу батон крошите :evil:

Угу. Пшеку на рахунок надійшло, а він, такий підлий, не відсинхронив :(
І на картах лисий 0.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:57

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Пшеку на рахунок надійшло

А розкажіть нашо пшека кормите?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:04

Re: Альфа-Банк

Хотів платити комунну, ПУМБа в мене давно, Укрсиб лишень першу версію Ньюкард мені видав ... тай всьо.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:32

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Хотів платити комунну

Так Идея не дает КБ с 4900 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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