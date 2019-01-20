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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12
Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
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Кочевник
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:20
Vorlon написав:
У конкурентов до конца зимы, между прочим акция. Хотя условия там на месяц хуже конечно и сумма от 1000 гривен...
ПУМБ чи ще хтось?
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mlynok
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:17
mustbe написав:
Просто анекдот какой-то. Гора родила мышь.
Да просто рекламный бюджет нужно было освоить к концу года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:19
mlynok
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:22
Кочевник написав:
Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
Так может дело не в Алле а в банке-получателе? Я сегодня позже вашего из Аллы (в 18:14) отправил СЭП на Скунса - через час деньги были получены
Так что зря вы на Аллу батон крошите
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:53
Flamingo написав: Кочевник написав:
Альфа відключилася від сепа 23/7? Вдруге платіж в 17.50 не доходить в той самий день.
Так может дело не в Алле а в банке-получателе? Я сегодня позже вашего из Аллы (в 18:14) отправил СЭП на Скунса - через час деньги были получены
Так что зря вы на Аллу батон крошите
Угу. Пшеку на рахунок надійшло, а він, такий підлий, не відсинхронив
І на картах лисий 0.
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Кочевник
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:57
Кочевник написав:
Пшеку на рахунок надійшло
А розкажіть нашо пшека кормите?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:04
Хотів платити комунну, ПУМБа в мене давно, Укрсиб лишень першу версію Ньюкард мені видав ... тай всьо.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:32
Кочевник написав:
Хотів платити комунну
Так Идея не дает КБ с 4900
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:55
clientage написав: Кочевник написав:
Хотів платити комунну
Так Идея не дает КБ с 4900
Кредобанк.
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