это типа по 0.76% по ревордс-фантикам?
воот до чего довели народ
сделайте себе нормальный Туц_Сибас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:57
это типа по 0.76% по ревордс-фантикам?
воот до чего довели народ
сделайте себе нормальный Туц_Сибас
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:14
одразу видно що ви не дивились відео, бо відовіодь буде очевидно іншою після перегляду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:14
Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%.
А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок. А тут вже бухгалтерія незадоволена. То я зарплатою ті 500 грн добираю.
А платити просто без комісії не можу. Кров по п`ятачку тече.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:16
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:19
Re: Альфа-Банк
А Вы не узнавали на счет
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:22
Дякую за пораду. Щось подумав, а потім забув. Певно потрібно буде дати заявку.
Але це вже не стосується Алли. Вона хоч дівка гонорова, однак правдива. Виконала свої зобов`язання.
Підпис без реферальних посилань
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