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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9166916791689169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:57

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:Хотів платити комунну

Так Идея не дает КБ с 4900 :(

Кредобанк.

это типа по 0.76% по ревордс-фантикам?
воот до чего довели народ :lol:
сделайте себе нормальный Туц_Сибас :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:14

  ukrprom2014 написав:
  mustbe написав:Просто анекдот какой-то. Гора родила мышь.

Да просто рекламный бюджет нужно было освоить к концу года.



одразу видно що ви не дивились відео, бо відовіодь буде очевидно іншою після перегляду :!:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:14

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  clientage написав:Так Идея не дает КБ с 4900 :(

Кредобанк.

это типа по 0.76% по ревордс-фантикам?
воот до чего довели народ :lol:
сделайте себе нормальный Туц_Сибас :wink:

Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%.
А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок. А тут вже бухгалтерія незадоволена. То я зарплатою ті 500 грн добираю.

А платити просто без комісії не можу. Кров по п`ятачку тече.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:16

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:А платити просто без комісії не можу. Кров по п`ятачку тече.
Согласен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33245
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:19

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%.
А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.

А Вы не узнавали на счет зарплатной New Card в Укрсибе? Возможно ее сможете получить?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:22

  ramaz написав:
  Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%.
А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.

А Вы не узнавали на счет зарплатной New Card в Укрсибе? Возможно ее сможете получить?

Дякую за пораду. Щось подумав, а потім забув. Певно потрібно буде дати заявку.

Але це вже не стосується Алли. Вона хоч дівка гонорова, однак правдива. Виконала свої зобов`язання.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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