это типа по 0.76% по ревордс-фантикам? воот до чего довели народ сделайте себе нормальный Туц_Сибас
Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок. А тут вже бухгалтерія незадоволена. То я зарплатою ті 500 грн добираю.
А платити просто без комісії не можу. Кров по п`ятачку тече.
Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.
Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.