это типа по 0.76% по ревордс-фантикам? воот до чего довели народ сделайте себе нормальный Туц_Сибас
Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок. А тут вже бухгалтерія незадоволена. То я зарплатою ті 500 грн добираю.
А платити просто без комісії не можу. Кров по п`ятачку тече.
Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.
Кочевник написав:Сібас не дає мені нічого. Каже, що досить з мене першої партії НьюКарда с кешбеком 10%. А якщо я хочу як всі ті, хто не встиг, по 5% свинорилити, то потрібно закрити зарплатний рахунок.
Sergion написав:Alfa_Bank, в приложении возле карты Комфорт светится: одобрен кредит 75000 грн. Есть 3 строки: 1) Ежемес. платеж - Х 2) Ставка - У 3) Ежемес комиссия - 0грн
Вопрос: 1) Есть ли какие-то скрытие платежи, комиссии за выдачу, страховки и прочие камушки? 2) Ежемесячный платеж - это вся сумма, которую надо будет ежемесячно платить? 3) Как быстро сумма зачислится на карту? 4) Выбрав 75тыс - именно эта сумма упадет на карту или за вычетом чего-то? 5) Возможно ли досрочное погашение, есть ли тут подводные камни? Спрашиваю потому что минимально возможный срок - 12 месяцев.
при таких % и не нужно допкомиссий((( дело Ваше, но кредитоваться под такие ставки - очень накладно, мягко говоря. в зависимости от оборота в месяц можно попробовать поиграться с грейсами на разных картах - небесплатно, но дешевле, чем 50%.