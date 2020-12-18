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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39
Vert написав: rollo написав:
Покращення, блин. И так с путешествиями туго из-за коронабесия, так ещё и это.
Скажите спасибо свинорылам. Знаю людей, которые использовали Альфу Тревел в коммерческих целях. Монобанк за такое уменьшал процент избранным, а Альфа просто порежет всем.
Спасибо свинорылам.
Да, а что будет мешать некоторым использовать 2% в коммерческих целях ?
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rollo
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