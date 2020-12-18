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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9167916891699170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39

  Vert написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363

Покращення, блин. И так с путешествиями туго из-за коронабесия, так ещё и это. :|


Скажите спасибо свинорылам. Знаю людей, которые использовали Альфу Тревел в коммерческих целях. Монобанк за такое уменьшал процент избранным, а Альфа просто порежет всем.

Спасибо свинорылам.
Да, а что будет мешать некоторым использовать 2% в коммерческих целях ?
:?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:09

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Чего вдруг?

Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363

Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить :-(
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  #<1 ... 9167916891699170
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