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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39
Vert написав: rollo написав:
Покращення, блин. И так с путешествиями туго из-за коронабесия, так ещё и это.
Скажите спасибо свинорылам. Знаю людей, которые использовали Альфу Тревел в коммерческих целях. Монобанк за такое уменьшал процент избранным, а Альфа просто порежет всем.
Спасибо свинорылам.
Да, а что будет мешать некоторым использовать 2% в коммерческих целях ?
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:09
Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить
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Stringer
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:40
Stringer написав:
Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:15
rollo написав:
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?
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ingtrans
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:01
ingtrans написав: rollo написав:
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?
Да. Для лаунжей. В Борисполе багаж пакуют бесплатно и так.
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:07
Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса
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Mavr
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