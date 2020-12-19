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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9168916991709171>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39

  Vert написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363

Покращення, блин. И так с путешествиями туго из-за коронабесия, так ещё и это. :|


Скажите спасибо свинорылам. Знаю людей, которые использовали Альфу Тревел в коммерческих целях. Монобанк за такое уменьшал процент избранным, а Альфа просто порежет всем.

Спасибо свинорылам.
Да, а что будет мешать некоторым использовать 2% в коммерческих целях ?
:?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:09

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Чего вдруг?

Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363

Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить :-(
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:40

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363

Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить :-(

За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:15

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.

А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:01

  ingtrans написав:
  rollo написав:За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.

А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?

Да. Для лаунжей. В Борисполе багаж пакуют бесплатно и так.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:07

Re: Альфа-Банк

Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:08

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса
Вы забыли красивый интерфейс взять в кавычки )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:56

Re: Альфа-Банк

Вот то чего я сделать не могу, это я вижу. Например в новом я не могу заказать новый продукт, карту Red, а вот чего я нового могу сделать - не вижу.
Альфа прям хочет чтобы я меньше пользовался их услугами, отговаривает - не надо тебе Red))
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:12

  Shaman написав:
  v57 написав:Рассрочку продлевать нет в планах?


хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек :D


думаю они одновременно получили инфу сколько народ готов выедать лимита.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:20

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:По Тревелу с Нового года начисление балов с 3% уменьшают до 2% ?

Чего вдруг?

Ага, печалька :(
https://alfabank.ua/ru/about/press/zapr ... lfa-t-2363


однозначно на полку. 1,6% чистыми фантиками которые очень проблематично пристроить в наших нынешних реалиях. странное решение.
придется сдуть пыль с эко-максимум. а я еще думал лимит на ней убрать.
значит сделаем наоборот - срежем лимит на тревел.
mephala
 
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