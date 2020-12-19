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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39
Vert написав: rollo написав:
Покращення, блин. И так с путешествиями туго из-за коронабесия, так ещё и это.
Скажите спасибо свинорылам. Знаю людей, которые использовали Альфу Тревел в коммерческих целях. Монобанк за такое уменьшал процент избранным, а Альфа просто порежет всем.
Спасибо свинорылам.
Да, а что будет мешать некоторым использовать 2% в коммерческих целях ?
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:09
Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить
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Stringer
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:40
Stringer написав:
Вовремя закрыл... жаль только, что 450 бонусов за год так и не удалось никуда пристроить
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:15
rollo написав:
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?
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ingtrans
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:01
ingtrans написав: rollo написав:
За 150 грн. премиальная карта. Пусть побудет.
А она сейчас идет уровня Signature с необходимостью трат 10к для бесплатного использования аэропортовских сервисов?
Да. Для лаунжей. В Борисполе багаж пакуют бесплатно и так.
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rollo
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:07
Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса
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Mavr
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:08
Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса
Вы забыли красивый интерфейс взять в кавычки )
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:56
Вот то чего я сделать не могу, это я вижу. Например в новом я не могу заказать новый продукт, карту Red, а вот чего я нового могу сделать - не вижу.
Альфа прям хочет чтобы я меньше пользовался их услугами, отговаривает - не надо тебе Red))
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Mavr
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:12
Shaman написав: v57 написав:
Рассрочку продлевать нет в планах?
хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек
думаю они одновременно получили инфу сколько народ готов выедать лимита.
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mephala
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:20
однозначно на полку. 1,6% чистыми фантиками которые очень проблематично пристроить в наших нынешних реалиях. странное решение.
придется сдуть пыль с эко-максимум. а я еще думал лимит на ней убрать.
значит сделаем наоборот - срежем лимит на тревел.
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mephala
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