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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41
ramaz написав:
А Вы не узнавали на счет зарплатной New Card в Укрсибе? Возможно ее сможете получить?
Та же история, что и с НЕзарплатной New Card. Просто маркетинговый выверт. Якобы для тех, кто собирается получать через Сибас зарплату. Попробовал оформить ее, но горячка сказала, что не могут оформить заявку, т.к. есть счета.
По факту для зарплатных клиентов кроме кб 5% она ничем не интрересна, т.к. отсутствует основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.
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Wolfenstein
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:53
Wolfenstein написав:
основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.
Как по мне: основное требование к зарплатке - это бесплатный вход/выход по безналу.
Бесплатное снятие - это желательно, но не обязательно.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:56
Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении?
Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.
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stryzhko
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:10
stryzhko написав:Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.
Не принципиально. Шаблонами не пользуюсь.
Вот если б они шаблон обмена валюты сделали, которую я чаще всего меняю, то да. А то в старом аппе как дятел долбишь в этом dropdown-листе, при каждом выборе второе направление сбрасывается почему-то. Но это они не додумались допилить.
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Mavr
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16
Wolfenstein написав:
основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.
такое утверждение было актуально для начала 2000-х ... сейчас проблем с бесплатным снятие нала как бы нет от слова вообще да и почему именно вы решили, что главное предназначение зарплатных карт - снятие нала - меня у мамы по пенсионке даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:25
IMPRINTER написав:
даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата?
Пин знать все же нужно. Наблюдал в АТБ картину, как девушка орала на кассира, что та делает все не правилно и вообще .... А ситуация была в том, что на терминале бесконтактная оплата не работала и при считывании чипа терминал запросил пин-код. А его девушка не знала/забыла. И орала на весь магазин, что она всегда без введения пин-кода платила и вообще кассир во всем виноват. В итоге ушла без покупок естественно
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