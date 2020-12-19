RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9168916991709171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41

Re: Альфа-Банк

  ramaz написав:А Вы не узнавали на счет зарплатной New Card в Укрсибе? Возможно ее сможете получить?

Та же история, что и с НЕзарплатной New Card. Просто маркетинговый выверт. Якобы для тех, кто собирается получать через Сибас зарплату. Попробовал оформить ее, но горячка сказала, что не могут оформить заявку, т.к. есть счета.
По факту для зарплатных клиентов кроме кб 5% она ничем не интрересна, т.к. отсутствует основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.
Wolfenstein
 
Повідомлень: 192
З нами з: 28.11.13
Подякував: 371 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:53

  Wolfenstein написав:основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.

Как по мне: основное требование к зарплатке - это бесплатный вход/выход по безналу.
Бесплатное снятие - это желательно, но не обязательно.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:56

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении?

Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.
stryzhko
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 04.10.16
Подякував: 355 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:10

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.


Не принципиально. Шаблонами не пользуюсь.
Вот если б они шаблон обмена валюты сделали, которую я чаще всего меняю, то да. А то в старом аппе как дятел долбишь в этом dropdown-листе, при каждом выборе второе направление сбрасывается почему-то. Но это они не додумались допилить.
Mavr
 
Повідомлень: 123
З нами з: 13.06.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16

  Wolfenstein написав:основной элемент, который должен быть у зарплатной карты - бесплатное снятие.


такое утверждение было актуально для начала 2000-х ... сейчас проблем с бесплатным снятие нала как бы нет от слова вообще да и почему именно вы решили, что главное предназначение зарплатных карт - снятие нала - меня у мамы по пенсионке даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37815
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6012 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:25

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата?

Пин знать все же нужно. Наблюдал в АТБ картину, как девушка орала на кассира, что та делает все не правилно и вообще .... А ситуация была в том, что на терминале бесконтактная оплата не работала и при считывании чипа терминал запросил пин-код. А его девушка не знала/забыла. И орала на весь магазин, что она всегда без введения пин-кода платила и вообще кассир во всем виноват. В итоге ушла без покупок естественно :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 574
З нами з: 02.01.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9168916991709171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, Lost, unlock і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4485, 4486, 4487
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44869 5493456
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 23:17
unlock
А-Банк 1 ... 1818, 1819, 1820
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18199 2549770
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 20:46
Goodman
Юнекс Банк 1 ... 249, 250, 251
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2507 90994
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 18:35
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91706)
19.12.2020 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.