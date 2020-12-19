Додано: Суб 19 гру, 2020 23:25

IMPRINTER написав: даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата? даже конверт с ПИНом не был вскрыт еще ... ими что платить нельзя ? они тока для банкомата?

Пин знать все же нужно. Наблюдал в АТБ картину, как девушка орала на кассира, что та делает все не правилно и вообще .... А ситуация была в том, что на терминале бесконтактная оплата не работала и при считывании чипа терминал запросил пин-код. А его девушка не знала/забыла. И орала на весь магазин, что она всегда без введения пин-кода платила и вообще кассир во всем виноват. В итоге ушла без покупок естественно