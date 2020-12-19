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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9169917091719172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:59

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:первая операция по карте, с установленным "по воздуху" пином, как правило проходит только по чипу с введением пина

на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 20 гру, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:00

  stryzhko написав:
Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении?

Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.

Плохо, шо групповым иконкам низзя давать различные пиктограмки, у меня уже 4 группы и все "просто поедены разноцветной оспой" :idea:
Плохо, шо низзя редактировать шаблон и на его базе быстро создать 3..4 новых под разные счета одного клиента в одном банке, например.
Плохо, шо даже если нуна изменить пиктограмку шаблона, но нуна ковыряться в закладке шаблонов, которые там никак не упорядочены, и часто имеют уже одинаковые имена т.к. принадлежат разным группам. Предлагаю, все таки, сделать групповуху для шаблонов внутри их закладки, а потом уже сделать фичу возможности размещения группы на десктопе :idea:

У меня 6 счетов, а на экран влазит тока 4 и никак не догадаться, шо остальные 2 спрятаны справа за экраном :wink: Почему низзя тасовать пиктограмки счетов как я хочу? Шо и их вытащить на десктоп?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:10

  Вкладчик1234 написав:
  unlock написав:
  Kalgan написав:Пин знать все же нужно. Наблюдал в АТБ картину, как девушка орала на кассира, что та делает все не правилно и вообще .... А ситуация была в том, что на терминале бесконтактная оплата не работала и при считывании чипа терминал запросил пин-код. А его девушка не знала/забыла. И орала на весь магазин, что она всегда без введения пин-кода платила и вообще кассир во всем виноват. В итоге ушла без покупок естественно :mrgreen:

То есть, вы считаете, что ситуация с неработающим бесконтактом в терминале нормальная, и все ок? А может это проблема магазина, что допустил ситуацию, когда клиент не может расплатиться? А что бы делал среднестатистический американец, у которого вообще с собой физических карт нет, а все виртуальные карты на телефоне/часах? А ведь к этому банки сейчас идут-мгновенно выдаётся виртуальная карта, токенизируется, клиент может пользоваться, и незачем плодить бесполезный пластик.

первая операция по карте, с установленным "по воздуху" пином, как правило проходит только по чипу с введением пина

Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем), выданная карта сразу активируется, токенизируется и живёт в конверте на полке до конца срока годности(при этом активно используется через эпл вотч). В Киеве пока терминал без нфц не нашёл.
б.Шон
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:11

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:Вот если б они шаблон обмена валюты сделали, которую я чаще всего меняю, то да.

Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
Також зручно використовувати дану функцію для швидкого перекидання коштів між своїми картками й погашення кредиток з ощадного в 2 кліка, замість клацання по менюшкам в старому додатку з введенням реквізитів.
stryzhko
 
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