на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:59
Re: Альфа-Банк
на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 20 гру, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:00
Плохо, шо групповым иконкам низзя давать различные пиктограмки, у меня уже 4 группы и все "просто поедены разноцветной оспой"
Плохо, шо низзя редактировать шаблон и на его базе быстро создать 3..4 новых под разные счета одного клиента в одном банке, например.
Плохо, шо даже если нуна изменить пиктограмку шаблона, но нуна ковыряться в закладке шаблонов, которые там никак не упорядочены, и часто имеют уже одинаковые имена т.к. принадлежат разным группам. Предлагаю, все таки, сделать групповуху для шаблонов внутри их закладки, а потом уже сделать фичу возможности размещения группы на десктопе
У меня 6 счетов, а на экран влазит тока 4 и никак не догадаться, шо остальные 2 спрятаны справа за экраном Почему низзя тасовать пиктограмки счетов как я хочу? Шо и их вытащить на десктоп?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:10
Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем), выданная карта сразу активируется, токенизируется и живёт в конверте на полке до конца срока годности(при этом активно используется через эпл вотч). В Киеве пока терминал без нфц не нашёл.
б.Шон
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:11
Re: Альфа-Банк
Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
Також зручно використовувати дану функцію для швидкого перекидання коштів між своїми картками й погашення кредиток з ощадного в 2 кліка, замість клацання по менюшкам в старому додатку з введенням реквізитів.
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