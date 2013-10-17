на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:59
Re: Альфа-Банк
на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 20 гру, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:00
Плохо, шо групповым иконкам низзя давать различные пиктограмки, у меня уже 4 группы и все "просто поедены разноцветной оспой"
Плохо, шо низзя редактировать шаблон и на его базе быстро создать 3..4 новых под разные счета одного клиента в одном банке, например.
Плохо, шо даже если нуна изменить пиктограмку шаблона, но нуна ковыряться в закладке шаблонов, которые там никак не упорядочены, и часто имеют уже одинаковые имена т.к. принадлежат разным группам. Предлагаю, все таки, сделать групповуху для шаблонов внутри их закладки, а потом уже сделать фичу возможности размещения группы на десктопе
У меня 6 счетов, а на экран влазит тока 4 и никак не догадаться, шо остальные 2 спрятаны справа за экраном Почему низзя тасовать пиктограмки счетов как я хочу? Шо и их вытащить на десктоп?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:10
Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем), выданная карта сразу активируется, токенизируется и живёт в конверте на полке до конца срока годности(при этом активно используется через эпл вотч). В Киеве пока терминал без нфц не нашёл.
б.Шон
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:11
Re: Альфа-Банк
Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
Також зручно використовувати дану функцію для швидкого перекидання коштів між своїми картками й погашення кредиток з ощадного в 2 кліка, замість клацання по менюшкам в старому додатку з введенням реквізитів.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:56
Re: Альфа-Банк
Про продление льготных рассрочек после нового года не сообщали?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:57
Re: Альфа-Банк
Реально, все карты в нулях )
Размер имеет значение.
Додано: Пон 21 гру, 2020 01:00
Re: Альфа-Банк
Ох уж такие умники меня смешат. В Киеве банкоматов с NFC от силы штук 50. У Альфы 33, у Аваля 112 и у Ощада чуть-чуть. Однако упс
с телефонами они не работают. Поэтому реально их не больше 50.
Может пан, наверное, дальше Печерска не ходит, то таки да, наверное, удобно ему живётся.
Представляю как ему будет весело, когда он со своими токенизированными картами в телефоне за границу поедет
|