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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:59
Вкладчик1234 написав:
первая операция по карте, с установленным "по воздуху" пином, как правило проходит только по чипу с введением пина
на "ред" пин не просило при первой оплате, устанавливал пин в МАБ.
Востаннє редагувалось Kalgan
в Нед 20 гру, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:00
stryzhko написав:
Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении?
Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.
Плохо, шо групповым иконкам низзя давать различные пиктограмки, у меня уже 4 группы и все "просто поедены разноцветной оспой"
Плохо, шо низзя редактировать шаблон и на его базе быстро создать 3..4 новых под разные счета одного клиента в одном банке, например.
Плохо, шо даже если нуна изменить пиктограмку шаблона, но нуна ковыряться в закладке шаблонов, которые там никак не упорядочены, и часто имеют уже одинаковые имена т.к. принадлежат разным группам. Предлагаю, все таки, сделать групповуху для шаблонов внутри их закладки, а потом уже сделать фичу возможности размещения группы на десктопе
У меня 6 счетов, а на экран влазит тока 4 и никак не догадаться, шо остальные 2 спрятаны справа за экраном
Почему низзя тасовать пиктограмки счетов как я хочу? Шо и их вытащить на десктоп?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:10
Вкладчик1234 написав: unlock написав: Kalgan написав:
Пин знать все же нужно. Наблюдал в АТБ картину, как девушка орала на кассира, что та делает все не правилно и вообще .... А ситуация была в том, что на терминале бесконтактная оплата не работала и при считывании чипа терминал запросил пин-код. А его девушка не знала/забыла. И орала на весь магазин, что она всегда без введения пин-кода платила и вообще кассир во всем виноват. В итоге ушла без покупок естественно
То есть, вы считаете, что ситуация с неработающим бесконтактом в терминале нормальная, и все ок? А может это проблема магазина, что допустил ситуацию, когда клиент не может расплатиться? А что бы делал среднестатистический американец, у которого вообще с собой физических карт нет, а все виртуальные карты на телефоне/часах? А ведь к этому банки сейчас идут-мгновенно выдаётся виртуальная карта, токенизируется, клиент может пользоваться, и незачем плодить бесполезный пластик.
первая операция по карте, с установленным "по воздуху" пином, как правило проходит только по чипу с введением пина
Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем), выданная карта сразу активируется, токенизируется и живёт в конверте на полке до конца срока годности(при этом активно используется через эпл вотч). В Киеве пока терминал без нфц не нашёл.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:11
Mavr написав:Вот если б они шаблон обмена валюты сделали, которую я чаще всего меняю, то да.
Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
Також зручно використовувати дану функцію для швидкого перекидання коштів між своїми картками й погашення кредиток з ощадного в 2 кліка, замість клацання по менюшкам в старому додатку з введенням реквізитів.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:56
Про продление льготных рассрочек после нового года не сообщали?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:57
mephala написав: Shaman написав: v57 написав:
Рассрочку продлевать нет в планах?
хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек
думаю они одновременно получили инфу сколько народ готов выедать лимита.
Реально, все карты в нулях )
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Додано: Пон 21 гру, 2020 01:00
unlock написав:Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем)
Ох уж такие умники меня смешат. В Киеве банкоматов с NFC от силы штук 50. У Альфы 33, у Аваля 112 и у Ощада чуть-чуть. Однако упс
Как и у «Аваля», NFC-модуль пока работает только с бесконтактными пластиковыми картами
с телефонами они не работают. Поэтому реально их не больше 50.
Может пан, наверное, дальше Печерска не ходит, то таки да, наверное, удобно ему живётся.
Представляю как ему будет весело, когда он со своими токенизированными картами в телефоне за границу поедет
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:01
v57 написав:
Рассрочку продлевать нет в планах?
Добрый день. Пока нет, если что - сообщим на сайте.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:22
Mavr написав:
Ох уж такие умники меня смешат. В Киеве банкоматов с NFC от силы штук 50. У Альфы 33, у Аваля 112 и у Ощада чуть-чуть. Однако упс с телефонами они не работают. Поэтому реально их не больше 50. Может пан, наверное, дальше Печерска не ходит, то таки да, наверное, удобно ему живётся. Представляю как ему будет весело, когда он со своими токенизированными картами в телефоне за границу поедет
Снимал в банкомате Аваля наличку с помощью телефона. Но отказываться полностью от карт пока, конечно, нельзя.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:26
Mavr написав:
Представляю как ему будет весело, когда он со своими токенизированными картами в телефоне за границу поедет
А шо не так за границей с токенизацией? Из личного опыта последних 12 месяцев (телефону с НФС у меня на днях год исполнился) - ОАЭ, Сингапур, Малайзия, Мальдивы - вообще не проблема оплата токеном, Тайланд (отдаленный остров) - через раз просили физический пластик. Не агитирую за полный отказ от пластика и с собой его беру всегда, но "за морем житьё не худо" в плане оплаты токеном
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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