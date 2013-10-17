Додано: Нед 20 гру, 2020 00:00

stryzhko написав: Mavr написав: Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении?

Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе. Швидкий доступ до шаблонів платежів з робочого столу можу виділити особисто для себе.

Плохо, шо групповым иконкам низзя давать различные пиктограмки, у меня уже 4 группы и все "просто поедены разноцветной оспой"Плохо, шо низзя редактировать шаблон и на его базе быстро создать 3..4 новых под разные счета одного клиента в одном банке, например.Плохо, шо даже если нуна изменить пиктограмку шаблона, но нуна ковыряться в закладке шаблонов, которые там никак не упорядочены, и часто имеют уже одинаковые имена т.к. принадлежат разным группам. Предлагаю, все таки, сделать групповуху для шаблонов внутри их закладки, а потом уже сделать фичу возможности размещения группы на десктопеУ меня 6 счетов, а на экран влазит тока 4 и никак не догадаться, шо остальные 2 спрятаны справа за экраномПочему низзя тасовать пиктограмки счетов как я хочу? Шо и их вытащить на десктоп?