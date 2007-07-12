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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:38
Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!
Что ж это за "сервис" такой??
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:40
Annet_ написав:
получение средств на удобное для клиента время
Для этого нужен нормальный ПерсМен
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:51
Alfa_Bank
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:01
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Саме так.
Підтримую.
НЕзрозумілі СМС повідомлення...замість цивілізованого листування.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:03
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Саме так.
Підтримую.
А мне так вообще грозили приватним виконавцем, хоть я долг перед Михайловским закрыл со счета в вашем банке.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:08
Mavr написав:
unlock написав:Не пользуюсь физическими картами(только для снятия нала, а после введения в эксплуатацию банкоматов с нфц считывателем, совсем)
Ох уж такие умники меня смешат. В Киеве банкоматов с NFC от силы штук 50. У Альфы 33, у Аваля 112 и у Ощада чуть-чуть. Однако упс
Как и у «Аваля», NFC-модуль пока работает только с бесконтактными пластиковыми картами
с телефонами они не работают. Поэтому реально их не больше 50.
Может пан, наверное, дальше Печерска не ходит, то таки да, наверное, удобно ему живётся.
Представляю как ему будет весело, когда он со своими токенизированными картами в телефоне за границу поедет
Вы забыли новые банкоматы Привата, который сейчас массово устанавливают, те что принимают/выдают по 200 купюр за раз. Они все с нфс датчиками и работают как с телефонами, так и с часами.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:16
Ще є підозри що Тов Діджі ФІнанс є ланкою в корупційній схемі де кредитний портфель 57000000 грн викупляється за 71000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:30
Квесторе_поверніться написав:
Ще є підозри що Тов Діджі ФІнанс є ланкою в корупційній схемі де кредитний портфель 57000000 грн викупляється за 71000 грн.
безусловно ... тут серьезное отмывание денег идет с коррупционными схемами - поэтому Альфа дожна разорвать деловые отношения с этой компанией.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:09
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента
время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!
Что ж это за "сервис" такой??
Добрый день. Инкассация осуществляется в день заказа до 12:00, если приедете раньше, то сумму могут еще не подвезти. Если средства нужны срочно, то в качестве исключения, заказать раньше и на другое время можно. Нужно сообщить об этом при заказе.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:10
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Добрый день. Взяла в работу.
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