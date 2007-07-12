Додано: Пон 21 гру, 2020 10:38

Alfa_Bank

Уважаемый представитель!

Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!

Что ж это за "сервис" такой??

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