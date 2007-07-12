Alfa_Bank написав:IMPRINTER написав:Alfa_Bank
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Добрый день. Взяла в работу.
Тут треба блокувати всі кошти на рахунках, поки не доведуть, що вони добуті законним шляхом!!!
з.і. тінь недовіри від співпраці із шахраями може впасти і на банк