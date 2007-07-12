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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9171917291739174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).

Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.

Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.

Добрый день. Взяла в работу.


Тут треба блокувати всі кошти на рахунках, поки не доведуть, що вони добуті законним шляхом!!!

з.і. тінь недовіри від співпраці із шахраями може впасти і на банк :!:
V2
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  #<1 ... 9171917291739174
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