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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9171917291739174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).

Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.

Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.

Добрый день. Взяла в работу.


Тут треба блокувати всі кошти на рахунках, поки не доведуть, що вони добуті законним шляхом!!!

з.і. тінь недовіри від співпраці із шахраями може впасти і на банк :!:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:59

Alfa_Bank
сеп с а-банка с утра не пришел еще
3406-1299-6991-8585 это код квитанции даденый а-банком
по нему шото можна выяснить?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!
Что ж это за "сервис" такой??

Добрый день. Инкассация осуществляется в день заказа до 12:00, если приедете раньше, то сумму могут еще не подвезти. Если средства нужны срочно, то в качестве исключения, заказать раньше и на другое время можно. Нужно сообщить об этом при заказе.

Спасибо за ответ.
При общении в чате я дважды (!) просила, чтобы средства были доставлены раньше (в тот же день, но раньше на пару часов). Мне отказали, сказали, что "не гарантируют". Так этот вопрос можно все же как-то решить?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11

  v57 написав:Alfa_Bank
сеп с а-банка с утра не пришел еще
3406-1299-6991-8585 это код квитанции даденый а-банком
по нему шото можна выяснить?


по коду квинанции а-банка вы можете выяснить тока в а-банке ...
странно обычно сэп из него идет относительно быстро - шлет конечно не он-лайн а поездами но они довольно часто - утренний давно должен был прийти ... точно в реквизитах нет ошибки?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:20

ну раз он какой-то внутренний, то будем ждать
или возврата :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:23

  v57 написав:Alfa_Bank
сеп с а-банка с утра не пришел еще
3406-1299-6991-8585 это код квитанции даденый а-банком
по нему шото можна выяснить?

Добрый день. Мало данных. Подскажите реквизиты, которые указывали при оплате, сумму и время оплаты.
Alfa_Bank
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