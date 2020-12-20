В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Добрый день. Взяла в работу.
Тут треба блокувати всі кошти на рахунках, поки не доведуть, що вони добуті законним шляхом!!!
з.і. тінь недовіри від співпраці із шахраями може впасти і на банк
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00! Что ж это за "сервис" такой??
Добрый день. Инкассация осуществляется в день заказа до 12:00, если приедете раньше, то сумму могут еще не подвезти. Если средства нужны срочно, то в качестве исключения, заказать раньше и на другое время можно. Нужно сообщить об этом при заказе.
Спасибо за ответ. При общении в чате я дважды (!) просила, чтобы средства были доставлены раньше (в тот же день, но раньше на пару часов). Мне отказали, сказали, что "не гарантируют". Так этот вопрос можно все же как-то решить?
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v57 написав:Alfa_Bank сеп с а-банка с утра не пришел еще 3406-1299-6991-8585 это код квитанции даденый а-банком по нему шото можна выяснить?
по коду квинанции а-банка вы можете выяснить тока в а-банке ... странно обычно сэп из него идет относительно быстро - шлет конечно не он-лайн а поездами но они довольно часто - утренний давно должен был прийти ... точно в реквизитах нет ошибки?
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