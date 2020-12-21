RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9172917391749175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25

  v57 написав:Alfa_Bank в лс отправил что мне там дали :)

да, появилось
Востаннє редагувалось v57 в Пон 21 гру, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
v57
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 14.03.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).

Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке.

Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.

Саме так.
Підтримую.


А мне так вообще грозили приватним виконавцем, хоть я долг перед Михайловским закрыл со счета в вашем банке.
Так они всем грозят
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:27

Re: Альфа-Банк

  v57 написав:...это код квитанции даденый а-банком
по нему шото можна выяснить?
Можно, например, зайти сюда https://check.gov.ua/ и вбить этот код квитанции.

Как раз в этой квитанции проверьте свои реквизиты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 08.03.18
Подякував: 306 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:27

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).

Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.

Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
А здесь на форуме есть тема по ним? А то достали уже. Ни какого кредита не брал, а смс шлет - верни деньги.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:39

MASolomko вот такая личная инф :)
все пришло под вечер
то ли само, то ли от пенделя представителя :)
v57
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 14.03.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9172917391749175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 100, 101, 102
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1014 148289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 16:54
greenozon
А-Банк 1 ... 1823, 1824, 1825
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18240 2554692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 16:53
unknownurl
Юнекс Банк 1 ... 249, 250, 251
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2509 91456
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 15:40
extreme_lviv_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (540)
21.12.2020 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.