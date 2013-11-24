В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
А здесь на форуме есть тема по ним? А то достали уже. Ни какого кредита не брал, а смс шлет - верни деньги.
Flamingo написав:А шо не так за границей с токенизацией? Из личного опыта последних 12 месяцев (телефону с НФС у меня на днях год исполнился) - ОАЭ, Сингапур, Малайзия, Мальдивы - вообще не проблема оплата токеном,
Названные вами страны лишь подтверждают график. Если поехать куда-то кроме Азии то можно поиметь проблем, в Европе 50/50, внедрение бесконтакта по странам очень неоднородно.
Сейчас ради прикола поискал статистику по NFC-терминалам, но серьезных источников не нашёл. Поставки contactless-терминалов высоки, сейчас 80% новых установок POS-терминалов идёт mobile-ready, но ритейлеры (ха!) иногда отключают NFC-модули при установке, поэтому по поставкам судить сложно. Я бы не рисковал выезжать куда-то без карт.
Востаннє редагувалось Mavr в Пон 21 гру, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Бекас написав:Annet_ Правильно банк делает, что не гарантирует - не нужно разглашать время подвоза денег.Мало ли что...
Пусть не разглашает время подвоза и подвозит когда хочет - хоть накануне вечером, хоть в полночь, хоть когда... Но если клиент хочет получить СВОИ деньги в 9 или 10 часов банк должен это обеспечить. Это называется клиентоориентированность. А вот то что банки называют "не гарантируем" - называется пофигизм банка в отношении клиента.
И всего делов то, заказать подвоз налички в отделение на день раньше,чтобы с утра следующего дня выдать этому клиенту его валюту
velvet написав:И всего делов то, заказать подвоз налички в отделение на день раньше,чтобы с утра следующего дня выдать этому клиенту его валюту
Там есть особенность - очень многие банковские отделения в Украине имеют либо нулевые, либо мизерные лимиты на "ночное" хранение нала. То есть им привозят нал каждый день утром "из центрального" отделения и вечером увозят взад. Вот для таких учреждений "накануне" никак не привезут
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
v57 написав:MASolomko вот такая личная инф все пришло под вечер то ли само, то ли от пенделя представителя
Вижу Вы лев по гороскопу
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)