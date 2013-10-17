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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9173917491759176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:56

Lost ИТ-специалист, в зоне риска :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлень: 4950
З нами з: 03.12.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 899 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:58

  Мизантрóп написав:Lost ИТ-специалист, в зоне риска :wink:

сорри, точно программист из КНЕУ, любит чай lipton ;)
Lost
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 07.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:10

Напомните пожалуйста, депо у Альфы на год это 37* сколько дней?
balbesik
 
Повідомлень: 248
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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