Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
balbesik написав:Напомните пожалуйста, депо у Альфы на год это 37* сколько дней?
Добрый день. 3.19. Проценти на суму Вкладу, що фактично внесена на Депозитний рахунок та не повернена Вкладнику (завинятком випадків, передбачених пунктами 3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році. Для Вкладів в іноземній валюті (крім російських рублів), які розміщені у Банку до 31.03.2014 включно, проценти на суму Вкладу, що фактично внесена в Банк і не повернена Вкладнику (за винятком випадків, передбачених п.3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та умовно 360 днів у році.
stryzhko написав:Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
А вот как добавить второй счет на рабочий стол? Тыкался-тыкался, но так и не нашел как это делается. Тоже хочу свайпать для обмена валюты. У меня только иконка Black UAH автоматом добавилась после установки аппа, а Black USD нет.
stryzhko написав:Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?
А вот как добавить второй счет на рабочий стол? Тыкался-тыкался, но так и не нашел как это делается. Тоже хочу свайпать для обмена валюты. У меня только иконка Black UAH автоматом добавилась после установки аппа, а Black USD нет.