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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9174917591769177>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:56

Lost ИТ-специалист, в зоне риска :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:58

  Мизантрóп написав:Lost ИТ-специалист, в зоне риска :wink:

сорри, точно программист из КНЕУ, любит чай lipton ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:10

Напомните пожалуйста, депо у Альфы на год это 37* сколько дней?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:23

Re: Альфа-Банк

  Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса


Аллочка пришла вчера, но на вопрос мой не ответила)) Видно, нету ничего.
Я пока кроме видеоинтервью для новых клиентов ничего не вычитал, для текущих оно бесполезно.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:27

  Mavr написав:
  Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса


Аллочка пришла вчера, но на вопрос мой не ответила)) Видно, нету ничего.
Я пока кроме видеоинтервью для новых клиентов ничего не вычитал, для текущих оно бесполезно.

Можно создать шаблон по проведенному платежу.
Правда потом отредактировать и пересохранить его нельзя.
Больше ничего интерестного не заметил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:28

  balbesik написав:Напомните пожалуйста, депо у Альфы на год это 37* сколько дней?

Добрый день.
3.19. Проценти на суму Вкладу, що фактично внесена на Депозитний рахунок та не повернена Вкладнику (завинятком випадків, передбачених пунктами 3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році. Для Вкладів в іноземній валюті (крім російських рублів), які розміщені у Банку до 31.03.2014 включно, проценти на суму Вкладу, що фактично внесена в Банк і не повернена Вкладнику (за винятком випадків, передбачених п.3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та умовно 360 днів у році.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:34

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?


А вот как добавить второй счет на рабочий стол? Тыкался-тыкался, но так и не нашел как это делается. Тоже хочу свайпать для обмена валюты.
У меня только иконка Black UAH автоматом добавилась после установки аппа, а Black USD нет.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:42

  Mavr написав:
  stryzhko написав:Так в Sensе і зробили ж: на робочому столі свайп з карти донора на рецепієнта, ввів суму і готово. Куди ще простіше?


А вот как добавить второй счет на рабочий стол? Тыкался-тыкался, но так и не нашел как это делается. Тоже хочу свайпать для обмена валюты.
У меня только иконка Black UAH автоматом добавилась после установки аппа, а Black USD нет.

Добрый день.
Скрыть/показать продукт/шаблон на рабочем столе цифрового банка Sense SuperApp
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:53

Re: Альфа-Банк

МАБ знову здох?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:02

  Кочевник написав:МАБ знову здох?

Доброго дня. Спостерігається уповільнення роботи банкінгу та мобільних додатків. Працюємо над виправленням.
Alfa_Bank
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