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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9174917591769177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:09

Alfa_Bank
Имелось ввиду вот это.
Зображення
Т.е если открывать 22.12 закончится 29.12 , правильно?
balbesik
 
Повідомлень: 250
З нами з: 11.04.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:15

Re: Альфа-Банк



Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения
Mavr
 
Повідомлень: 128
З нами з: 13.06.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:26

  Mavr написав:


Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения

Курсы не выносятся.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9770
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:31

Alfa_Bank ??? Ответьте пож по дате
balbesik
 
Повідомлень: 250
З нами з: 11.04.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:35

  balbesik написав:Alfa_Bank
Имелось ввиду вот это.
Зображення
Т.е если открывать 22.12 закончится 29.12 , правильно?

Да. Срок вклада считаем со следующего кал. дня после даты оформления.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9770
З нами з: 18.02.13
Подякував: 95 раз.
Подякували: 890 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:51

Re: Альфа-Банк

В сенсе есть настройка вхожа в приложение по сканеру отпечатка пальца или только по вводу пина?
GALeon
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Повідомлень: 150
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