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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:09
Alfa_Bank
Имелось ввиду вот это.
Т.е если открывать 22.12 закончится 29.12 , правильно?
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balbesik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:15
Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения
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Mavr
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:26
Mavr написав:
Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения
Курсы не выносятся.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:31
Alfa_Bank ??? Ответьте пож по дате
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balbesik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:35
balbesik написав:Alfa_Bank
Имелось ввиду вот это.
Т.е если открывать 22.12 закончится 29.12 , правильно?
Да. Срок вклада считаем со следующего кал. дня после даты оформления.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:51
В сенсе есть настройка вхожа в приложение по сканеру отпечатка пальца или только по вводу пина?
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GALeon
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