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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9177917891799180>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  GALeon написав:
нигилист написав:GALeon Есть. Пользуюсь с первого дня. Проблем не было.
Alfa_Bank написав:[quote="5128176:GALeon"]В сенсе есть настройка вхожа в приложение по сканеру отпечатка пальца или только по вводу пина?

Добрый день. Есть. Зайдите в настройки профиля.
Где именно? Не найдуЗображення

Ваше устройство поддерживает технологии TouchID? Ели да, отправьте этот запрос и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат.[/quote]Конечно тач айди поддерживает. Старая версия работала.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:42

Alfa_Bank, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44

Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа
Востаннє редагувалось velvet в Вів 22 гру, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44

  GALeon написав:Конечно тач айди поддерживает. Старая версия работала.

Попробуйте удалить Мобайл.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45

Re: Альфа-Банк

Короче, ні фіга не працює. Мобайл відкривається, а сеп не відправляється. 2-га спроба і знову "операція неуспішна".
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46

  Кочевник написав:Alfa_Bank, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?

В Сенс скоро плануємо більш зручніший формат, в Мобайлі вже змін не буде.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46

  velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа

Проблема известна. Исправляем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:50

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?

В Сенс скоро плануємо більш зручніший формат, в Мобайлі вже змін не буде.

Навіщо? IBAN завжди копіюється через буфер обміну, навіщо щось городити?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:52

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа

Проблема известна. Исправляем.

Когда ориентировочно будет работать?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:53

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа

Проблема известна. Исправляем.

Когда ориентировочно будет работать?

Пока не могу сказать.
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