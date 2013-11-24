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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:25
Alfa_Bank написав: GALeon написав:
нигилист написав:GALeon Есть. Пользуюсь с первого дня. Проблем не было.
Alfa_Bank написав:[quote="5128176:GALeon"]В сенсе есть настройка вхожа в приложение по сканеру отпечатка пальца или только по вводу пина?
Добрый день. Есть. Зайдите в настройки профиля.
Где именно? Не найду
Ваше устройство поддерживает технологии TouchID? Ели да, отправьте этот запрос и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат
.[/quote]Конечно тач айди поддерживает. Старая версия работала.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:42
Alfa_Bank, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44
Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа
Востаннє редагувалось velvet
в Вів 22 гру, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44
GALeon написав:
Конечно тач айди поддерживает. Старая версия работала.
Попробуйте удалить Мобайл.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45
Короче, ні фіга не працює. Мобайл відкривається, а сеп не відправляється. 2-га спроба і знову "операція неуспішна".
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46
Кочевник написав:Alfa_Bank
, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?
В Сенс скоро плануємо більш зручніший формат, в Мобайлі вже змін не буде.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46
velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа
Проблема известна. Исправляем.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:50
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, який клоун вирішив, що розбивати IBAN на знаки по 4 цифри в Мобайлі це зручно?
В Сенс скоро плануємо більш зручніший формат, в Мобайлі вже змін не буде.
Навіщо? IBAN завжди копіюється через буфер обміну, навіщо щось городити?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:52
Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа
Проблема известна. Исправляем.
Когда ориентировочно будет работать?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:53
velvet написав: Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа
Проблема известна. Исправляем.
Когда ориентировочно будет работать?
Пока не могу сказать.
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