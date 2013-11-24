Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59
Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12
Re: Альфа-Банк
МАБуть вже не обідають,а в AHub зависли
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:17
Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:22
Це звук падаючих серверних стійок.
Підпис без реферальних посилань
|